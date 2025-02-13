Çınar Ersanlı Cinayetinde İki Şüpheliye Ağırlaştırılmış Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çınar Ersanlı Cinayetinde İki Şüpheliye Ağırlaştırılmış Hapis İstemi

Geniş Video İzle

Kadıköy'de cinayete kurban giden müzisyen Ersanlı'nın katilleri kredi kartıyla harcama yaptı.

13.02.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzisyen Çınar Ersanlı cinayetine ilişkin 2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cinayetten sonra maktulün kredi kartıyla kafede oturmuşlar

İSTANBUL - Kadıköy'de evinin içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı cinayetine ilişkin 2 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra maktule ait kredi kartıyla kafeye giderek harcama yaptıkları ortaya çıktı.

Olay 17 Ağustos 2024 tarihinde Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40), günlerce kendisinden haber alamayan yakınları evine geldiğinde Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.'nin arkadaşı Mehmet Ali U.'ya Çınar Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi. Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine olay günü Ersanlı'nın ikametine gittikleri, maktule saldırıp yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri anlatıldı. Maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içerisinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları aktarıldı.

Cinayetten sonra maktulün kredi kartıyla kafeye gitmişler

Ersanlı'ya ait telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüşen şüphelilerin cinayetten sonra ise bir kafeye giderek maktule ait kredi kartıyla harcama yaptıkları kaydedildi.

"Parayı bölüşerek harcadık"

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Mehmet Ali U., cinayeti diğer şüpheli Emre E.'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, Ersanlı'ya ait para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, maktulün bilgisayar ve telefonunu internette ilan vererek 13 bin TL'ye sattıklarını ve parayı bölüşerek harcadıklarını söyledi. Şüpheli Emre E. ise, Çınar Ersanlı'nın evine ziyaret amaçlı gittiklerini, maktulü Mehmet Ali U.'nun öldürdüğünü öne sürdü.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U.'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Kurban, Çınar, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çınar Ersanlı Cinayetinde İki Şüpheliye Ağırlaştırılmış Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15’ten fazla yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:20:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çınar Ersanlı Cinayetinde İki Şüpheliye Ağırlaştırılmış Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.