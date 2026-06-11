Çınarcık'ta Bebek Darbe Davası: Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Çınarcık'ta Bebek Darbe Davası: Sanık Tahliye Edildi

Çınarcık\'ta Bebek Darbe Davası: Sanık Tahliye Edildi
11.06.2026 21:21
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Yalova'da 14 aylık İkra bebeğin darbedildiği iddiasıyla tutuklanan sanık adli kontrolle tahliye edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık İkra bebek ve babasının komşuları tarafından darbedildiği iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ş.E., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile sanık yakınları da hazır bulundu. Duruşma öncesinde baba Muhammed Baca, dosyanın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Talebinin kabul edilmemesi üzerine eşi B.B., kızı İkra ve diğer çocuklarıyla duruşma salonundan ayrıldı.

Jandarma personelleri tanık olarak dinlendi

Olay anında sahada olan jandarma personeli, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, Muhammed Baca'nın evinde bulunduğunu ve o anda sokaktan gelen Ş.E. ile tartıştığını söyledi. Jandarma personeli, tarafları ayırdıkları sırada B.B. ile sanığın eşi N.E. arasında da arbede çıktığını belirtti. Jandarma personeli, arbedede bebeğe vurulduğu anı görmediğini söyledi. Sanığın ağabeyinin eşi N.E. ise, olay sırasında anne B.B.'nin çocuğu kucağında taşıdığı sırada düştüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda sanık Ş.E'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine hükmetti.

"Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım"

Duruşma başladıktan sonra salonu terk eden Muhammed Baca yaptığı açıklamada, 14 aylık kızının kafatasında üç kırık oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini. dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istediğini söyleyerek, "Bir baba olarak mücadelemi sürdürüyorum. Kızımın hakkını savunacağım. Dört aydır aile düzenimiz kalmadı. Hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çınarcık, Yalova, Şiddet, Bebek, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çınarcık'ta Bebek Darbe Davası: Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Company Hatice Company:
    bu olay bizim ülkedeki ihmal ve denetim eksikliğinin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor maalesef adli kontrolle tahliye edilmesi bir babanın mücadelesini başlatan karardan başka bir şey değildir 0 0 Yanıtla
  • Emiş Celik Emiş Celik:
    tahliye mi tahliye kararı mı verdin mahkeme. sanık serbest mi yani. ama bebeğin kafatasında kırık var. ne olacak şimdi yetkililer ne yapmayı planlıyo. bu mu adalet 0 0 Yanıtla
  • Erhan Sümer Erhan Sümer:
    14 aylık bir bebeğe bu nasıl yapılır ya gerçekten yazık çocuğa umarım adalet sağlanır 0 0 Yanıtla
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