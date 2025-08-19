Cinayet firarisi kadın yakalandı - Son Dakika
Cinayet firarisi kadın yakalandı

19.08.2025 16:03
Konya'da yakalanan Fatma Sungur, 2007'de eşini öldürüp cesedini 9 ay sakladığı belirlendi.

Konya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine hakkında inceleme yaptığı kadın, tüyler ürperten bir olayın faili çıktı. Sahte kimlik taşıdığı ortaya çıkan, hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadının, 2007 yılında Kırıkkale'de eşini öldürüp, cesedini 9 ay küvette saklayan cezaevi firarisi şüpheli kadın olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Dere Caddesi'nde, şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü yapılan kadının, kimliğinin sahte olduğunu belirleyen ekipler, şahsın 51 yaşındaki Fatma Sungur olduğunu belirledi. Kadının 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan kaydının bulunduğu ve geçtiğimiz dönemlerde kaldığı cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sungur, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Cinayet sonrası kocasının cesedini 9 ay küvette saklamış

Yakalanan Fatma Sungur'un, Kırıkkale'de 2007 yılının Haziran ayında işlenen tüyler ürperten bir cinayetin faili olduğu anlaşıldı. Olay tarihinden 9 ay sonra, 2008 yılının Mart ayında Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'ndeki Bulvar Yapı Kooperatifi'nin 1 numaralı dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Fatma Sungur'un eşi 31 yaşındaki Özgür Sungur'u tabancayla öldürdüğü ve cesedini 9 ay boyunca banyodaki küvette sakladığı belirlendi.

Sungur'un olayla ilgili yakalandıktan sonra emniyette, "Cinayeti kıskançlık yüzünden işledim. Eşim beni sürekli olarak terk edeceğini söylüyordu. O gün yine 'Seni terk edeceğim' deyince kendimi kaybedip tabanca ile öldürdüm. Korktuğum için de 9 aydır sakladım" diye ifade vermişti. - KONYA

Kaynak: İHA

