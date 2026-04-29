Cinayet kurbanı avukat Hatice Kocaefe duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

29.04.2026 17:28  Güncelleme: 17:33
Bursa'nın Gürsu ilçesinde borcunu ödemediği için hakkında icra takibi başlatılan bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Hatice Kocaefe (26) duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Ç., soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan'a armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan'dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL'lik armut kasası satın alan H.Ç. ise borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlatınca, H.Ç. ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre kız kardeşleri telefonda tehdit eden H.Ç., hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Çalışkan ile Kocaefe olumsuz cevap verip, hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

H.Ç. dün Ağaköy'de borçlu olduğu Elif Çalışkan ve avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe'ye silahla saldırdı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe Odunluk Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze namazına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, aile fertleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Öte yandan firardaki katil zanlısı H.Ç.'yi yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
