Cinayet Zanlısı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli cinayetinin zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli operasyonda yeri tespit edilen zanlı, kıskıvrak yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Madran Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

5 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M., B.G. T.A. ve F.Ö'yü gözaltına almıştı. Olayın şüphelilerinden M.D. ise kayıplara karışırken, devam eden soruşturmada M.D.'nin eşi G.D. de gözaltına alınmıştı.

Filmleri aratmayan operasyonla yakalandı

Menteşeli'nin öldürülmesinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı 4 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Timi Komando ve 2 İstihbarat unsuru, 1 olay yeri inceleme timi şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İlçe sınırlarında giriş ve çıkışlar tutulurken, adeta her taşın altına bakıldı. Aydın Jandarma İHA Filo Komutanlığından 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ve Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından 1 Jandarma Komando Taburu da takviye olarak görevlendirildi, karadan ve havadan bölge tarandı. Firari M.D. isimli şahıs, Kızılçakır Mahallesi'nde İHA tarafından tespit edilerek suç aleti tabanca ile birlikte saklandığı alanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.D., sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN