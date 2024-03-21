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Cinayeti jandarmaya itiraf eden şüphelinin genç mimarın cenazesine katıldığı ortaya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can'ın kamp alanında silahla öldürülmüş halde bulunmasının ardından cinayeti jandarmaya giderek itiraf eden şüphelinin, genç mimarın cenazesine de katıldığı ortaya çıktı. Geçen 6 Mart günü adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer cinayet şüphelisi Kenan Alagöz ise tutuklandı.

Geçen yıl 10 Eylül günü Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Yumurtalık Kayalıkları'nda arkadaşlarıyla kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can, kamp alanının yakınında silahla öldürülmüş halde bulundu. Olaydan sonra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı7na bağlı ekipler, değişik tarihlerde 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Derinleştirilen soruşturmada kamp alanının yakınındaki karayolunu kullanan 22 bin 543 aracın plakası, bölgeye kurulan fotokapanlar, güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemindeki datalar, HTS kayıtları inceleme altına alındı.

Olay günü Kenan Alagöz ile kamp alanının yakınına alkol içmek için geldiklerini söyleyen M.Ö., Bartu Can'ın ölü bulunması olayı ile ilgili jandarmaya giderek itirafta bulundu. Jandarmadaki itirafın ardından M.Ö. ve Kenan Alagöz ekipler tarafından gözaltına alındı. 6 Mart günü Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen Kenan Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Tövbe Bismillah. Bu kim?" diye korkmuş

Alkole düşkünlüğü sebebiyle olay günü Kenan Alagöz ile alkol içmeye gittiklerini anlatan M.Ö., "Biz Yumurtalık Kayalıkları olarak bilinen yere geldiğimizde orada kamp yapan şahıslar ve araçları vardı. Bu şahısları tanımıyordum. 100 metre kadar ileriye giderek birlikte araç içerisinde alkol içmeye başladı. Gece 02.30'dan sonra alkolümüz kalmadığı için ayak ucumda bulunan çöpleri eğilerek toparlamaya başladım. O sırada kapının açılma sesini duydum. Kafamı kaldırdığımda sol arka kapısının açılarak bir erkek şahsın araca bindiğini gördüm. Bu şahsı tanımadığım için korktum ve 'Tövbe Bismillah. Bu kim?' dedim. Bu sırada Kenan Alagöz bir anda şaşkınlıkla araçtan indi. İsminin sonradan Bartu Can olduğunu öğrendiğim şahıs da bir anda araçtan indi" dedi.

"Aracın diğer tarafına geçecektim. Silah patlama sesi duydum"

Ne olduğunu anlayabilmek için aracın etrafından dolanmak istediğini söyleyen M.Ö., "Ne olduğunu görmek için aracın diğer tarafına geçecektim. Bu sırada silah patlama sesi duydum. Arkasından bir patlama sesi daha duydum. Diğer tarafa geçerek Kenan Alagöz'ün yanına vardığımda Bartu Can isimli şahsın yerde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Kenan Alagöz'e baktığımda elinde tabanca vardı. Alagöz'e 'Ne yaptın abi sen' diye serzenişte bulundum. O anda bana cevap vermedi. Dondu kaldı. Bir süre sonra 'Hadi hadi gidelim' dedi. Kandilli mevkisine geldiğimizde Alagöz'e 'Sen dua et adam inşallah ölmemiştir. Sen ne yaptın. Adamı neresinden vurdun?' diye sordum. Bana hiçbir şekilde cevap vermedi. Sonra Kenan Alagöz'ü evine bıraktım" dedi.

"Abi sen ne yaptın" diye serzenişte bulunmuş

İfadesinde ertesi gün Kenan Alagöz'ün evine gittiğini ve Alagöz'ün korktuğunu ve titrediğini söyleyen M.Ö., "Kendisine 'Abi sen ne yaptın. Neresinden vurdun. Öldü mü?' diye sordum. Bana 'Bende ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Aracını teslim ettim. Bir süre sonra akaryakıt istasyonunda karşılaştık. 'Ne yapmayı düşünüyorsun' diye sordum. Verdiği cevabı hatırlamıyorum. En son kendisini telefonla aradım. Ne yaptığını sordum. Cuma namazına gittiğini söyleyerek 'Ben senin numaranı dahi sildim' dedi. Bu son konuşmadan sonra başımıza gelen olaydan dolayı pişmanlık duydum ve bildiklerimi, yaşadığım olayı anlatmak üzere tüm samimiyetimle en doğru şekilde jandarmaya anlattım. Bu olayı bugüne kadar anlatmadığım için çok pişmanım. Bu olayın faili Kenan Alagöz'dür" dedi.

Babasını tanıdığı için cenazesine katılmış

Babasını tanıdığı için Bartu Can'ın cenazesine de katıldığını söyleyen M.Ö., "Benim Bartu'nun cenazesine katıldığım doğrudur. Ben şahsın babasını belediyeye nikah memuru olması sebebiyle tanırım. Cenaze törenine katılmamızın sebebi de budur. Ben aracın sol tarafına dolaşıp Bartu'yu yerde gördüğümde Bartu ile Kenan arasında tahmini 2-3 metre mesafe bulunuyordu. Ben kesinlikle Kenan'ın Bartu'ya ateş ettiği anı görmedim. Fakat Kenan'ın elinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. Bartu'yu ben öldürmedim. Öldürülmesine yardım etmedim" ifadelerine yer verdi.