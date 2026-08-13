Çine’de orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahaleye etti. Hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.