Çine'de Patlayıcı Mühimmat Patladı: 12 Yaralı
Çine'de Patlayıcı Mühimmat Patladı: 12 Yaralı

Çine\'de Patlayıcı Mühimmat Patladı: 12 Yaralı
01.09.2025 21:47
Çine\'de Patlayıcı Mühimmat Patladı: 12 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde patlayıcı mühimmat imha sırasında yaşanan patlamada 12 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yola düşen patlayıcı mühimmatların imhası sırasında yaşanan patlamada 2'si jandarma 1'i polis, 9'u tesis personeli 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, patlayıcı mühimmat dolu kamyonetin devrilmesi sonucu yola düşen mühimmatlar imha edilmek üzere Çine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki patlayıcı madde üretimi yapan bir firmanın imha alanına götürüldü.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Burada yapılan çalışma sırasında patlayıcılardan birisi infilak etti. Yaşanan patlama sonrası bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri patlama esnasında yaralanan 2'si jandarma, 1'i polis, 9'u tesis personeli olmak üzere 12 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamada yaralanan 12 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sırasında bölgedeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Çine'de Patlayıcı Mühimmat Patladı: 12 Yaralı - Son Dakika

