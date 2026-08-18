Çine’de zirai alanda yangın

Aydın'ın Çine ilçesinde zirai alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Hallaçlar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.