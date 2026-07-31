Çine yangınına müdahale ikinci günde sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, 9 helikopter ve 3 uçak havadan müdahalede bulunuyor.

Dün saat 15.00 sıralarından Çine Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlerle mücadelesi dün gündüz ve gece boyunca devam etti. Bugün sabah saatleri itibariyle hava müdahalesi tekrar başlarken, karadan da müdahale devam etti. Yangına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle kardan müdahale devam ediyor.