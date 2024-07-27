Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti - Son Dakika
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Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti

Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getirerek silahla 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun 20 yıl önce karısını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonucunda hayatını kaybeden akrabaları ise gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

27.07.2024 09:22
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getirerek silahla önceki gün 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun 20 yıl önce karısını bıçaklayarak öldürmekten hapse girdiği öğrenildi.

3 AKRABASINI SİLAHLA VURDU

Olay geçen Perşembe akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Köyde cinnet getiren Ümit Yapıcıoğlu, akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

20 YIL ÖNCE DE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Ümit Yapıcıoğlu'nun 2004 yılının Mayıs ayında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Doğan Apartmanı'nda eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve yapılan yargılamanın ardından hapse gönderildiği ve yıllar önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Ümit Yapıcıoğlu tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu dün Kelkit'in Alacat köyünde gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Kelkit, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Orhan Özdemir: Topluma geri kazandırmak dedikleri bu olsa gerek cezaevine girip çıkanlarda bir madya havası oluşuyor girdim çıktım diye yazık günah kaç tane canın ölmedine sebeb olundu 32 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Kısasta hayat vardır Başka türlü bu olayların önüne geçemezsin 25 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Gümüşhane kadar gelişmemiş bir yer yoktur türkiyede 13 14 Yanıtla
    ferhat eser: Gümüşhane Bayburt Allah düşürmesin ybaz buralar 5 9 ferhat eser: saçı açık diye kadın taşlıyordu bunlar birde Bayburt selami sen dağda yaşadığın için şehir hayatını bilmezsin sor anlatıyım sana 4 7 Selami Karagülle: Ne alaka 3 4 Ayşe aydın: suç oranı en düşük illerden biridir gümüşhane ... senin gelişmişlik seviyene göre sende haklısın 4 1
  • V. A.: Ümit, bayram, osman, kadir, erhan, hakan, yusuf, fuat, ferhat, salih bunlar hep sıkıntılı isimler.. ciddi söylüyorum çocuklarınıza koymayın koyanlara engel olun.. 1-2 istisna kayideyi bozmaz.. benden demesi.. 3 21 Yanıtla
    abdullah bozkır: V.A ya koyun 1 0
  • Fatih Toptamuş: Adalet bukadar işte ! Kısasta hayat vardır nokta 20 3 Yanıtla
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