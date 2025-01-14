Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti

Geniş Video İzle

İngiltere'de 12 yaşındaki otizmli Semina Halliwell'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğradığını iddia eden Semina'nın ölümünde polis ihmalinin olup olmadığı araştırılıyor. Anne Rachel Halliwell, kızının yaşadığı travmayı ve polislerin durumu ciddiye almamasını eleştirdi. Semina, Haziran 2021'de ilaç alarak intihar girişiminde bulundu ve üç gün sonra yaşamını yitirdi.

14.01.2025 14:06  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yaşanan trajik olayda, 12 yaşındaki Semina Halliwell'in ölümüyle ilgili adli soruşturma başladı. Cinsel istismara uğradığını iddia eden otizmli Semina'nın ölümünde polis ihmalinin olup olmadığı araştırılıyor.

Bootle Belediye Binası'ndaki duruşmada konuşan anne Rachel Halliwell, kızının yaşadığı travmayı ve sonrasında gelişen olayları anlattı. Halliwell, "Kızım normal ve mutlu bir çocuktu, ancak bu olay onu tamamen değiştirdi. Polislerin umursamaz tavrı ve şikayetini ciddiye almaması durumu daha da kötüleştirdi" dedi.

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre, polis memurları Semina'ya "Bu senin sözüne karşı onun sözü" diyerek olayı geçiştirmeye çalıştı. Ayrıca dava sürecinin iki yıl sürebileceği söylenerek genç kız caydırılmaya çalışıldı.

Semina, aynı kişinin başka bir kıza da saldırdığını öğrendikten sonra şikayetçi olmak istedi. Ancak Haziran 2021'de ilaç alarak intihar girişiminde bulundu ve üç gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, İngiltere'de çocuk istismarı vakalarında polisin tutumu ve adli süreçlerin yetersizliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturma yarın polis memurlarının ifadeleriyle devam edecek.

Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti

İngiltere, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    Pislik Her yerde Pislik 33 2 Yanıtla
  • Aslı A:
    İyiki ölüm var yoksa tüm kötüler sapıklar caniler Allahtan korkmazlar yaptıkları kötülükler yanlarına kalacaktı 20 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    2021’de İngiltere’de olan bir olayın haber değeri nedir yahu!! 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsel istismara uğradığını iddia 12 yaşındaki kız, yüksek dozda ilaç alarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.