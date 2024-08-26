Cinsiyet partisine katılan konuklara karısının ihanet görüntülerini izletti - Son Dakika
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Cinsiyet partisine katılan konuklara karısının ihanet görüntülerini izletti

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Bolivya'da düzenlenen bir cinsiyet partisinde yaşanan skandal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Partide, aldatıldığını öğrenen bir adam, delilleri tek tek göstererek hamile eşini herkese rezil etti. Bu olay, aldatma ve ahlaki değerlerin sorgulanması açısından büyük tartışmalara neden oldu.

26.08.2024 11:00
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Cinsiyet partisinde yaşanan rezalet sosyal medyada gündem oldu. Bir adam karısının onu aldattığını belgeler ile kanıtladı.

Delilleri tek tek gösterdi. Onu aldatan hamile eşini herkese rezil etti. Bolivya'da yapılan bir cinsiyet partisinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu.

Başta her şey yolundaydı ama sonra baba adayı mikrofonu eline aldı ve davetlilere çocuğun kendisinden olmadığına dair kanıtlar sunmaya başladı. Kadının karnındaki çocuk 4 değil 6 aylıktı ve adamın arkadaşındandı.

Aldatılan adam öfkeden gözü dönmüş bir şekilde, "Bu cinsiyet partisi onlarındır, benim değil. İşte hamileliğin 4 ay değil, 6 ay olduğunun kanıtı. Baba olacağım. Çocuk bekliyorum biliyorsunuz ama elimde bazı detaylar var." dedi.

Kocasının sözleri sonrası ne diyeceğini bilemeyen kadın ise , "Bu benim avukatım. Sakin ol aşkım açıklayacağım." dedi.

Olayı hayretler içerisinde izleyen davetliler ise kadının kocasını aldattığı adama saldırmaya başladılar.

Cinsiyet partisine katılan konuklara karısının ihanet görüntülerini izletti

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Son Dakika 3.Sayfa Cinsiyet partisine katılan konuklara karısının ihanet görüntülerini izletti - Son Dakika

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