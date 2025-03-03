Cip çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

3.Sayfa

Cipin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise Yüreğir devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Musa G. idaresindeki 01 BAB 870 plakalı cip ile yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Osman Biçer'e çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinin ardından Biçer'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Biçer'in kendisine kırmızı yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek istemesi sonucu yaşandığı ileri sürüldü.