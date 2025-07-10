Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı

Edirne'de gündüz saatlerinde yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, çıplak vaziyette şehir merkezinde sokağa çıktı. Yoldan geçen başka bir kadına aniden saldıran çıplak kadın, yere yatırdığı kişiyi sürüklemeye başladı.

GERGİNLİK DAKİKALARCA SÜRDÜ

Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek saldırgan kadını durdurmaya çalıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bazı vatandaşlar saldırgan kadına tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Olay yerindeki gerginlik dakikalarca sürdü.

AKILALMAZ OLAY KAMERADA

O anlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çıplak kadının yerdeki kadının üzerine oturduğu, çevredekilerin de müdahale ederek ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulunduğu ve tarafları ayırdığı öğrenildi. Çıplak halde saldıran kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ise yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.