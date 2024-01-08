Ciple otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda otomobille cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ahmet A. yönetimindeki 06 MCD 33 plakalı otomobil ile karşıya geçmek isteyen Özge Ö. idaresindeki 14 DV 800 plakalı cip çarpıştı. Ciple çarpışan otomobil D-100 kara yolundaki orta refüje uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.