Çivril'deki sosyal medya paylaşımı davasında 1 kişi tutuklandı

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere hakkında sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları ve WhatsApp grubu üzerinden bu paylaşımları organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden M.K. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çivril belediye başkanı Semih Dere hakkında asılsız paylaşım yaptığı iddiası ile gözaltına alınan zanlılardan M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. M.K.'nın eşi A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Altı zanlının gözaltına alındığı 'Sosyal Medya' paylaşım davasında bir kişi tutuklandı. Beş kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken mahkeme M.K.'nın tutuklu yargılanmasına hükmederek cezaevine gönderdiği öğrenildi. Çivril belediye başkanı Semih Dere hakkında asılsız paylaşımlar yapan ve kurdukları whatsap grubu ile bu paylaşımlara yorum yapılması için mesaj yapan 6 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan N.K.Y, H.O. ile mahalle muhtarı A.A. ile eşi G.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan M.K. ile eşi A.K. ise diğer dört kişiden farklı olarak sevk edildikleri mahkemede yapılan yargılama sonunda M.K. tutuklanırken eşi A.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan M.K. 2025 yılının Ekim ayında yapılan ilçe kongresinde ilçe başkanı adayı olmuş ancak kongrede kaybetmişti. - DENİZLİ