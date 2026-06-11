Çivril'deki sosyal medya paylaşımı davasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çivril'deki sosyal medya paylaşımı davasında 1 kişi tutuklandı

11.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere hakkında sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları ve WhatsApp grubu üzerinden organize oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden M.K. tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere hakkında sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları ve WhatsApp grubu üzerinden bu paylaşımları organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden M.K. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çivril belediye başkanı Semih Dere hakkında asılsız paylaşım yaptığı iddiası ile gözaltına alınan zanlılardan M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. M.K.'nın eşi A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Altı zanlının gözaltına alındığı 'Sosyal Medya' paylaşım davasında bir kişi tutuklandı. Beş kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken mahkeme M.K.'nın tutuklu yargılanmasına hükmederek cezaevine gönderdiği öğrenildi. Çivril belediye başkanı Semih Dere hakkında asılsız paylaşımlar yapan ve kurdukları whatsap grubu ile bu paylaşımlara yorum yapılması için mesaj yapan 6 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan N.K.Y, H.O. ile mahalle muhtarı A.A. ile eşi G.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan M.K. ile eşi A.K. ise diğer dört kişiden farklı olarak sevk edildikleri mahkemede yapılan yargılama sonunda M.K. tutuklanırken eşi A.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan M.K. 2025 yılının Ekim ayında yapılan ilçe kongresinde ilçe başkanı adayı olmuş ancak kongrede kaybetmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Semih Dere, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çivril'deki sosyal medya paylaşımı davasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt

10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:47:08. #7.13#
SON DAKİKA: Çivril'deki sosyal medya paylaşımı davasında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.