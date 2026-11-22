Denizli'nin Çivril ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda esrar, sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çivril Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Çatlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda 190 gram esrar, 35 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda İ.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.