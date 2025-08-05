Çivril'de Kadın Trafik Polislerine Büyük Destek - Son Dakika
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Çivril'de Kadın Trafik Polislerine Büyük Destek

Çivril\'de Kadın Trafik Polislerine Büyük Destek
05.08.2025 11:50
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Çivril'de görevli kadın trafik polisleri, yoğun trafikte güvenliği sağlıyor, sürücüleri memnun ediyor.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görev yapan iki kadın polis, ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda görev yapıyor.

Çivril Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan kadın polis memurları görevlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde trafik güvenliğini sağlayan kadın trafik polisleri sürücü ve yayalara yardımcı oluyor.

Çivril Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli kadın trafik polisleri ilçe trafiğine yön veriyor. İlçe merkezinin kalbinde trafik akışını düzenleyen ve yol kontrolü yapan kadın trafik polisleri, yayalara yardımcı olurken kural tanımayan sürücülere de göz açtırmıyor. İlçe merkezinde trafik yoğunluğun olduğu bölgelerde uygulama yapan kadın trafik polisleri sürücü ve yayaların takdir ve beğenisini topluyor. Uygulama noktasından kadın polisler tarafından durdurulan sürücüler sahada kadın trafik polisi görmekten dolayı mutlular. Kadın trafik polislerini gören sürücüler kadın trafik polislerinin sürücülerle daha olumlu iletişim kurduğunu belirterek "kadın polisler ceza da yazsa da zorluk çıkarmıyorlar" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Uygulamalarda durdurulan sürücüler kadın polis memurlarının sayısının artması gerektiğini belirterek "Çok güzel bir şey. Kadınlar her yerde olmalı. Kadın polis memur sayısındaki artış çok iyi sayılarının daha da artması gerek. Trafikte kadınları hem sürücü hem de polis olarak görmek güzel" dediler.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü kadın polislerin görev yaparken daha anlayışlı, titiz ve duyarlı olduklarını belirtilerek "Kadınlar, detaycı ve ayrıntılara önem veren yapılarıyla, her meslekte olduğu gibi polislikte de pozitif bir fark oluşturuyor. Bu özelliklerini mesleklerinde avantaja çevirerek görevlerini titizlikle yerine getiriyorlar" ifadeleri ile kadın polis memurlarının başarısına vurgu yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çivril'de Kadın Trafik Polislerine Büyük Destek - Son Dakika

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