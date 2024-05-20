Çivril\'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

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Çivril karayolu Denizler kavşağında meydana gelen kazada, motosikletten yola savrulan sürücü hayatını kaybetti. Bölgedeki fren izlerinden şüphelenen jandarma, kazaya karışan diğer aracın peşine düştü.

Kaza, sabah saatlerinde Çivril Denizli karayolu Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 ALV 502 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Aslan Becip, Baklan Denizli kavşağında motosikletin hakimiyetini kaybederek sola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı kazada, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri sürücü Aslan Becip'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat eden sürücünün cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza bölgesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde olay yerinde fren izlerine rastladı. Motosikletteki hasar ve yoldaki firen izlerinden başka bir aracın daha kazaya karışmış olma ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma ve Polis Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - DENİZLİ