Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Cizre'de 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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