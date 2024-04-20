Cizre'de 2 otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Alibey Mahallesi'nde B.G, yönetimindeki 44 AEA 651 Plakalı TİGUEN marka otomobil ile H.K, İdaresindeki 06 BRY 645 Plakalı Peugeot otomobille çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralan O.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. H.K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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