Şırnak'ın Cizre ilçesinde nöbet kulübesinde polis ekiplerine el yapımı patlayıcı ve yanıcı madde atan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
24 Ekim'de Cudi Mahallesi'nde güvenlik nöbeti tutan polise el yapımı patlayıcı ve yanıcı madde atan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Cizre'de 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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