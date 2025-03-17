Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne atlayan 16 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.
İlçenin Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı John F. Kennedy Köprüsü mevkisine gelen R.A. (16), Dicle Nehri'ne atladı. Çevredeki vatandaşlar nehre atlayıp çocuğu çıkardı. R.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Cizre'de Dicle Nehri'ne Atlayan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?