Cizre’de kamyonet ile dolmuş çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile dolmuşun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dirsekli Mahallesi'nde seyreden S.A. (33) idaresindeki 06 AFL 975 plakalı kamyonet, H.O. (42) yönetimindeki şehir içi yolcu dolmuşuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki sürücüler ile S.A., Y.A. (5) ve H.T. (28) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan 5 yaşındaki Y.A., Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.