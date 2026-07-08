Cizre'de virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Cizre'de virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Cizre\'de virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
08.07.2026 17:08  Güncelleme: 17:12
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cizre-Silopi karayolu üzerinde bulunan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi istikametinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısına doğru seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 31 RV 801 plakalı tır, hastane kavşağına geldiği sırada sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada tır sürücüsü T.S., araç kabini içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve olay yerine hızla ulaşan Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı kurtarma operasyonuyla sürücü T.S., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hemen yanı başındaki Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Cizre-Silopi karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Şırnak, Ulaşım, Cizre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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