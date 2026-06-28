Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası

28.06.2026 15:28
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, trafik aksadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nur Mahallesi Sırrı Süreyya Caddesi Tank Taburu Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre ilçe merkezi yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAK 398 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde ilerleyen ve yine sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 V 4610 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek yol kenarında park halinde bulunan 73 ABU 172 plakalı motosiklet ile 73 AAL 863 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazaya neden olan 73 AAK 398 plakalı otomobil ise yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2'si kadın toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Sırrı Süreyya Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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