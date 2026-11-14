Çobanlar Grubu ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çobanlar Grubu ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli aklama soruşturmasında Çobanlar Grubu'nda yer aldığı değerlendirilen 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Şüphelilere ait şirket ve otel/eğlence merkezlerinin işlem hacmi 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 TL olarak belirlendi, 18 araç ve 12 gayrimenkule el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli operasyonlar düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Ankara Merkezli operasyonlar düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar hakkında Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 282 hükmü uyarınca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan aklama raporu ile saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları sonucunda önemli bulgulara ulaşılmış, yapılan incelemelerde kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin tespitler elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilere ait banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde; 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi, 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığı unsuru tespit edildi ve söz konusu malvarlığı değerlerine el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, Ankara merkezli olmak üzere 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı, 3 şahsın yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sonrasında açıklamada, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem ve çeşitli malvarlığı edinimleri aracılığıyla aklanmasının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürülmekte olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiAnkaraAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çobanlar Grubu ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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