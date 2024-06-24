Çocuğu dudaktan öpmeye zorlayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Çocuğu dudaktan öpmeye zorlayan kadın tutuklandı

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Nevşehir'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda 5 yaşındaki kuzenini dudaktan öpmeye zorladığı görülen kadın tutuklandı. Videonun tepkilere neden olması üzerine harekete geçen emniyet birimleri, kadını gözaltına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise olayın ardından çocuğun ailesiyle görüşerek danışmanlık hizmeti sağladıklarını ve çocuğun durumunu yakından takip edeceklerini açıkladı.

24.06.2024 20:22
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Çocuğu dudaktan öpmeye zorlayan kadın tutuklandı

NEVŞEHİR - Bir sosyal medya platformunda paylaşılan ve 5 yaşındaki kuzenini dudaktan öpmeye zorladığı görülen D.Ö.K.; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere çıkarılan genç kadın tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı D.Ö.K.'nin 5 yaşındaki kuzeni ile çektiği video esnasında zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar büyük tepkilere neden olmuştu. D.Ö.K.; videoda dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" gibi ifadeler kullanmıştı. Videonun sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda D.Ö.K. gözaltına alındı. D.Ö.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Ürgüp Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan konu ile ilgili olarak Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Çocuğu dudaktan öpmeye zorlayan kadın tutuklandı
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğu dudaktan öpmeye zorlayan kadın tutuklandı - Son Dakika

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