Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada

Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Araç ile babası arasında sıkışan çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıs ardından ağlayan ve korkan çocuğu bir süre kucağına alarak sakinleştirme çalıştı. Akıllanmayan şahıs, yine çocuğu bisikletin önüne bindirerek olay yerinde uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

29.05.2024 17:26
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Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Araç ile babası arasında sıkışan çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Şehit Mustafa Cebeloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki 23 DB 099 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle önde oturan çocuk, araç ile babasının arasında sıkıştı. Çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar oluştu.

Şahıs ardından ağlayan ve korkan çocuğu bir süre kucağına alarak sakinleştirme çalıştı. Akıllanmayan şahıs, yine çocuğu bisikletin önüne bindirerek olay yerinde uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Çocuk, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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