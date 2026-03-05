Çocuk Darp Olayında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Çocuk Darp Olayında Soruşturma Başlatıldı

05.03.2026 20:17
İstanbul'da bir çocuğun darbedilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma açtı.

İstanbul'da, küçük bir çocuğun kendisinden büyük kişilerce darbedilmesiyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Çocuğun darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da küçük bir çocuğun kendisinden büyük kişilerce darp edildiği anlar sosyal medyada yayınlanmasının ardından resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya sitesinde 5 Mart 2026 günü 'İstanbul'da bir çocuk, kedisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedildi' başlığıyla dolaşıma sokulan video hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu 86/3-b maddesinde yer alan 'Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Yaralama' suçundan resen soruşturma işlemlerinde başlanılmıştır. Görüntülerde yer alan yaşı küçük şahıs ile kendisine darp ve şiddet uygulayan şüpheli şahısların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

