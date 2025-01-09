Oyun oynayan çocuk kafasını duvara sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti
BATMAN - Batman'da oyun oynarken kafasını iki duvar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
Güneykent Mahallesi'nde oyun oynarken duvardaki boşluktan geçmek isteyen küçük çocuk, kafasını iki duvar arasına sıkıştırdı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuk Duvara Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?