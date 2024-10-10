Çocuk Ekmek Almaya Giderken Aracın Çarpmasına Uğradı

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Ekmek almaya giden çocuğa çarpan sürücü kaçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekmek almaya giden bir çocuğa otomobil çarptı; sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Şirinkuyu Mahallesi 25. Metre yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, ekmek alarak ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan A.K. (9)'ye henüz plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, sürücü ise iddiaya göre olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğa yardım ederek olay yerine 112 Acil Ekiplerini çağırdı. Yaralı çocuk, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.