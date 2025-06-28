Çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 ayrı dosyada toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü M.Ş.G., Ağrı'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin koordineli çalışması sonucu, Ağrı'da çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası alan M.Ş.G. isimli şahıs yakalandı. İstihbarat ve Asayiş ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan şahsın, 3 farklı dosyada toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuk istismarı hükümlüsü Ağrı'da yakalandı - Son Dakika
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