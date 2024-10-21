Diyarbakır'da çocuk oyun parkı alevlere teslim oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuk oyun parkı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Erguvan Parkı çocuk oyun alanı henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, çevredekilerin ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuk Oyun Parkı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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