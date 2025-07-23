Çocuk Oyununda Trajik Kaza

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken kazayla bir akrabasını vurarak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki M.U.P., evde babasına ait olduğu belirtilen pompalı tüfekle oynarken tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada evde bulunan babasının dayısının oğlu 35 yaşındaki E.Ç.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ