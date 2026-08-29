Çocuklar Parkta Kaydırağı Yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar Parkta Kaydırağı Yaktı

Çocuklar Parkta Kaydırağı Yaktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 3 çocuk, üşüdüklerini söyleyerek kaydırağı ateşe verdi, yangın kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, üşüdüklerini söyleyen 3 çocuğun parktaki kaydırağı ateşe verdiği iddia edildi. Yangının büyüdüğü ve çocukların olay yerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuk parkında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, bir apartmandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, olayın başında bazı çocukların kaydırağı ateşe verdiği görüldü. Alevlerin büyümesi üzerine çocukların olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuğun kaydırağı "üşüdükleri" gerekçesiyle yaktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, 3. Sayfa, Ereğli, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar Parkta Kaydırağı Yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Fethiye’deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
20:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu
20:04
Fenerbahçe, Amrabat’ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti
20:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir“ dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
19:38
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 20:56:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Çocuklar Parkta Kaydırağı Yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement