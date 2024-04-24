Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: 'Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: 'Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?'

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada verilen karara ailesi tepki gösterdi. Sanıklardan 2'si 8 yıl hapis cezası alırken, bir diğer sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Aile, karara tepki göstererek oğullarının değerinin 8 yıl mı olduğunu sordu.

24.04.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?"

Feci şekilde öldürülen liseli gencin davasında verilen karara aileden tepki

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si 8 yıl hapis cezası alırken, bir diğer sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kararı duyan Uman'ın anne ve babası ayakta durmakta zorlanırken, "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?" 15 yaşında gencecik bir çocuk öldü" dedi.

Olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. ve A.B.K.'yı gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölüme götüren kavga anı telefonla çekildi

Ölüme götüren kavganın görüntüleri de dosyada yer aldı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K'nin art arda vurmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur lan vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor. Y.K'den sonra H.M.K'nin gelerek Kıvanç Uman'a yumruk attığı görüntülerin son bulduğu görülüyor.

H.M.K. ile Y.A. 8 yıl, Y.K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Davanın gizli yürütülmesi sebebiyle basın mensupları duruşmaya alınmadı. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Eylemlerinin neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçundan sanıklardan H.M.K. ile Y.A. 8 yıl, Y.K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. A.B.K. ile Y.S.K. ise "Kasten insan öldürmeye azmettirme" suçundan beraat etti.

"Oğlumun değeri 8 yıl mı?"

Kararı duyan Kıvanç Uman'ın anne ve babası ayakta duramadı. Aile gözyaşlarına boğulurken, verilen karara da tepki verdi. Adliyeden çıkan anne Derya Uman, "Oğlum geri dönüşü olmayan yola gitti. Oğlumun değeri 8 yıl mı? Oğlum hayvan değildi, insandı, çocuktu. Ben oğlumla gurur duyuyorum ve hep duyacağım. Ama onlar her zaman katilin anne babası olacak. Katil damgası asla onlardan çıkmayacak. Bu dünya onların olsun ama hiç kimsenin hikayesi bitmedi. Karar itiraz edeceğiz. Hak 8 sene mi? diye konuştu.

Baba Orhan Uman ise, "15 yaşındaki çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sanıklar 8 yıl aldı. Hayvanlara yapılan saldırılarda insanlar daha fazla ceza alıyor. 15 yaşında gencecik bir çocuk öldü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: 'Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 20:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: 'Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement