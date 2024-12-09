Çocukların top kavgasına büyüklerde dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü
Çıkan kavgada 4 araç hasar aldı, 4 kişi hastanelik oldu
İSTANBUL - Arnavutköy'de çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü olayda 4 kişi hastanelik oldu.
Olay, dün gece saatlerinde Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre sokakta top oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca sokak bir anda savaş alanına döndü. Ellerinde sopa, bıçak, kaldırım taşı olan iki grup birbirine acımasızca saldırdı. Dakikalarca süren kavgada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırmakta güçlük yaşadı. Kavga anı, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine sopa ve kaldırım taşlarıyla saldırdığı görüldü.
4 kişi hastanelik oldu, 4 araç hasar aldı
Çıkan kavgada, olaya karışanlardan 1'i bıçaklandı 3 kişi ise darp edildiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Toplam 4 kişi yaralanırken, sokakta park halinde olan 4 araçta maddi hasar aldı. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma başlattı. Kavgaya karışan taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocukların Kavgası Büyüdü, Mahalle Savaş Alanına Döndü - Son Dakika
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