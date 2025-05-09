Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor - Son Dakika
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3.Sayfa

Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor

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Sosyal medya platformu Instagram'da çocuklarıyla birlikte makyaj videoları çeken bir kadına tepki yağdı. Söz konusu videolar 'Para için çocuklarını kullanıyor, çok yazık' yorumlarına neden oldu.

09.05.2025 00:04
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Sosyal medya platformu Instagram'da popüler olmak için yapılan rezilliklere yenisi eklendi. İki kız çocuğuyla birlikte sık sık makyaj videoları çeken bir anneye tepki yaptı.

"PARA İÇİN ÇOCUKLARINI KULLANIYOR"

Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcıları "Para için çocuklarını kullanıyor, çok yazık" , "Ya Allah aşkına bu kadından bu çocukları alın sonları hiç iyi değil" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 798086:
    Yok yaaa biz bitmişiz bundan 10 yıl sonrasını düşünsenize bu çocuklar bunlarla büyüyecek ya sonra....... 47 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    hep bu sosyal medya yüzünde böyle şeyler oluyor hepsini kaldırsalar böyle şeyler yaşanmayacak 37 3 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    KABAHAT DEVLETİN KAPAT KARDEŞİM TİK TOKU DİĞERLERİNEDE DANGALAK GİBİ PAYLAŞIM YAPANLARADA KES CEZANI 37 3 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Devlet bir türlü bu tür site leri kapatamadı kolay yoldan para kazanıyorlar biz sabah kalkıp akşam yorgun geliyoruz bunlar bizim 1 ayda aldığımız maaşı 3 günde alıyor 22 2 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Kabahat Tiktok'ta değil, içimiz bozukmuş dışa vurdu. Görev din eğitimi veren kurumda desem öyle bir kurum yok. Millî eğitim Full bright ile zaten ABD.ye verilmiş. Aile yasalarının içinden de küreselciler geçmiş. Bir şeyimiz kalmamış ki 11 0 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak:
    hayatı bedava yaşamak için bilmiyorlar ki ne yapalar anlamadığım bu kocalar nasıl kişiliğe sahipler ki eşleri böyle yapiyor 10 0 Yanıtla
  • 6490203:
    insanoğlu ne hallere düştü Allah daha beterinden korusun inşallah 7 0 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Ne var bu videoda, bırakın havuzdan kadın da faydalansın, çocuklarını atmamış ki bir köşeye.. Baba erkek olaymış da sahip çıkaymış, kadını bunlara muhtaç bırakmayaymış, bilmiyorum yalnız mı hayatını sürdürüyor ama bu gibi yalnız yaşayan kadınlar çocuklarını bırakıp iş de bakamıyorlar.. Kadının yaptığı bir yanlış yok, bol bol atın kazansın.. 0 3 Yanıtla
  • kenan sar:
    Bu ne ki 2 0 Yanıtla
  • Murat çat:
    sosyal medya demek yanlış herkese açık satış pazarıistediğini datarsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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