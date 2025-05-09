Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor

Sosyal medya platformu Instagram'da popüler olmak için yapılan rezilliklere yenisi eklendi. İki kız çocuğuyla birlikte sık sık makyaj videoları çeken bir anneye tepki yaptı.

"PARA İÇİN ÇOCUKLARINI KULLANIYOR"

Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcıları "Para için çocuklarını kullanıyor, çok yazık" , "Ya Allah aşkına bu kadından bu çocukları alın sonları hiç iyi değil" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: