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Çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
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Çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar tutuklandı

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

12.01.2024 - 17:27,
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Çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde kapıları ellerindeki aparat ile açarak içeri girip para çalan Sibel Y. ve Sevda K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geçen hafta Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edilen kadın hırsızlıklar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı hırsızlar bu kez de yine Atakum ilçesinde girdikleri bir evden 60 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Sibel Y. ve Sevda K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar tutuklandı
Kaynak: İHA
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