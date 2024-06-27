Çöken binadan son anda kurtulan vatandaş, yaşananları anlattı - Son Dakika
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Çöken binadan son anda kurtulan vatandaş, yaşananları anlattı

Bahçelievler'de çöken binadan son anda çıkarak kurtulan Sebahattin Kuzu, yaşananları anlattı. Kuzu, gece saatlerinde binadan gelen sesler üzerine binayı tahliye ettiklerini ve 15 dakika sonra binanın çöktüğünü belirtti. Eski bir binada yaşadıklarını ve sürekli şüpheleri olduğunu dile getiren Kuzu, şükür ki herhangi bir yaralanmanın olmadığını söyledi.

27.06.2024 18:38
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Çöken binadan son anda kurtulan vatandaş, yaşananları anlattı

İSTANBUL - Bahçelievler'de çöken binadan son anda çıkarak kurtulan Sebahattin Kuzu, yaşananları anlattı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta çöken binada ikamet eden Sebahattin Kuzu, olaydan kısa süre önce binayı tahliye ettiklerini söyledi. Gece 4 buçuk sıralarında binadan sesler geldiğini söyleyen Kuzu, "Biz dedik herhalde deprem oluyor. Dışarı çıkınca inanın yeni yapılan binadan ayrılmaya başladığını fark ettik. O arada komşularımızı uyardık, tahliye ettik binayı. Çok şükür bir yaralanma yok. Tahliye ettikten 15 dakika sonra bina çöktü zaten. Bina eski bina. Ben hep şüpheleniyordum zaten. Çok sık kalmıyordum. Başka kalacak yerim vardı. Binada sıkıntılar vardı. Çok şükür bir yaralanma yok" dedi.

Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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