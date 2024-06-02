Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor - Son Dakika
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Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor

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Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın olduğu alanda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

02.06.2024 12:10
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Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın olduğu alanda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin göçük altında kaldığı enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti. Çöken binanın olduğu enkazda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

Çöken binanın enkazında köpek ile arama yapılıyor
Kaynak: İHA

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