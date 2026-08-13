Colleferro'da Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Colleferro'da Mühimmat Fabrikasında Patlama

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İtalya'nın Colleferro kentindeki mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi, nedeni belirsiz.

İtalya'nın Colleferro kentinde bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusundaki Colleferro kentinde bulunan bir mühimmat fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamanın tesisin barut presleme bölümünde meydana geldiği iddia edildi. Şiddetli patlama, çevredeki yerleşim yerlerinde kilometrelerce uzaktan duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise patlama anına ilişkin görüntüler yer aldı.

İtalyan Carabinieri polis teşkilatından yapılan açıklamada, olayın ardından itfaiye ile polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Basın mensuplarına konuşan yetkililer, olay yerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtirken, patlamanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, patlamanın meydana geldiği tesisin Almanya merkezli savunma şirketi KNDS'ye ait olduğu belirtildi. Tesiste kara ve deniz savunma sistemlerinde kullanılan orta ve büyük kalibreli mühimmatların üretildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, İtalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Colleferro'da Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika

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