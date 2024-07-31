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Çöp dolu kamyondan yola dökülen sular kazaya davetiye çıkardı

ANKARA - Ankara'da çöp yüklü kamyonun dorsesinden akan sular, yolun kayganlaşmasına neden oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Zir Vadisinde seyir halindeki çöp kamyonunun dorsesinden dökülen çöp suları arkasındaki aracın şoförü tarafından kameraya alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün tehlikeli yolcuğu ise kilometrelerce devam etti.