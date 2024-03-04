Çöpte eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu
-Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
DÜZCE - Düzce'de yeni sanayi sitesinde çöp konteynırında eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine geden polis ekipleri durumu Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirdi.
Düzce'nin Aziziye Mahallesinde bir çöp konteynırına atılan kemiklerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Polis durumu Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı (At) hayvan kemikleri olduğunu ortaya çıktı.
Polis inceleme başlattı
Düzce'de çöp konteynırında bulunan kim yada kimler tarafından atıldığını belirlenmesi için inceleme başlattı. Polis ekipleri bölgedeki iş yerleri güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleme altına aldı.
(EB-ALI-BA-Y)
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