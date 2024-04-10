Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü

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Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin

Elazığ'da bir şahıs, tartışma yaşadığı market çalışanının üzerine çorabından çıkardığı bıçak ile yürüdü.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, market çalışanı ile tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın ardından sinirine hakim olamayan şahıs, bacağına eğildi ve çorabından bıçak çıkardı. Eline aldığı bıçak ile çalışanın üzerine yürüyen şahsa vatandaşlar engel oldu.

Bir süre elinde bıçak ile diğer market çalışanları ile tartışan ve itekleyen şahıs, ardından marketten çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.