Çorba Nefes Borusuna Kaçtı - Son Dakika
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Çorba Nefes Borusuna Kaçtı

Çorba Nefes Borusuna Kaçtı
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Adıyaman'da çorba içen Mustafa D., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, ictigi çorba nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2633 Sokakta yaşayan Mustafa D., yemek yedigi esnada ictigi çorba nefes borusuna kaçtı. Bir anda fenalaşan Mustafa D., için sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorba Nefes Borusuna Kaçtı - Son Dakika

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