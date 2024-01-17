Çorlu'da 10 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu Çevre Yolu üzeri Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden bir otomobil başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kayganlaşan zeminde savruldu. Bu sırada aynı yönde seyreden çok sayıda araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan 2 aracın olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Kaza sonrası yaralanan 1 sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik 1 saat boyunca olumsuz etkilendi. Araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Zincirleme kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.