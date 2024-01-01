Çorlu\'da araç kayarak simit arabasına ve beton direğe çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönüş yaparken kayan araç önce simit arabasına, sonra beton direğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzeri Armada City mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı'nda yokuş aşağı seyreden A.B. idaresindeki 59 AEM 542 plakalı otomobil, Yükselen Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada kayarak kontrolden çıkması sonucu önce simit arabasına, sonra da beton elektrik direğine çarptı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ